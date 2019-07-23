2019-07-23T16:25:29+03:00
Происшествия

Житель Энгельса оставил двух женщин без видеорегистраторов

Он разбивал передние стекла машин
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла серию краж из автомобилей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в отдел пришло заявление от женщины, по словам которой кто-то разбил правое переднее стеккло ее автомобиля Nissan, припаркованного на улице Менякина, и унес оттуда видеорегистратор.

С таким же заявлением обратилась еще одна местная жительница.

По подозрению в краже задержан 26-летний рецидивист из Энгельса. Он признался, что продал похищенное на рынке, а деньги потратил на себя.

Сотрудники полиции считают, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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