Житель Энгельса оставил двух женщин без видеорегистраторов
Он разбивал передние стекла машин
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Полиция Волжского района раскрыла серию краж из автомобилей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в отдел пришло заявление от женщины, по словам которой кто-то разбил правое переднее стеккло ее автомобиля Nissan, припаркованного на улице Менякина, и унес оттуда видеорегистратор.
С таким же заявлением обратилась еще одна местная жительница.
По подозрению в краже задержан 26-летний рецидивист из Энгельса. Он признался, что продал похищенное на рынке, а деньги потратил на себя.
Сотрудники полиции считают, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU