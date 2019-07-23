Росгвардейцы помогли заблудившемуся ребенку из Саратова найти свой дом
Он не мог вспомнить дорогу
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Вчера поздним вечером, 22 июля, сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования Фрунзенского района обнаружили на улице играющего мальчика.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, ребенок был замечен на улице Чапаева.
Он объяснил стражам порядка, что потерялся. Играл на улице с друзьями и ушел с ними в другой район. Потом ребята разошлись, а мальчик так и не смог вспомнить дорогу домой.
Сотрудники Росгвардии выяснили его возможный адрес, проехали в отдел полиции и вскоре вернули ребенка его родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU