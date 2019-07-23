Росгвардейцы помогли заблудившемуся ребенку из Саратова найти свой дом

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-23T16:21:13+03:00

Он не мог вспомнить дорогу

Изменить размер текста: A A

Вчера поздним вечером, 22 июля, сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования Фрунзенского района обнаружили на улице играющего мальчика.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, ребенок был замечен на улице Чапаева.

Он объяснил стражам порядка, что потерялся. Играл на улице с друзьями и ушел с ними в другой район. Потом ребята разошлись, а мальчик так и не смог вспомнить дорогу домой.

Сотрудники Росгвардии выяснили его возможный адрес, проехали в отдел полиции и вскоре вернули ребенка его родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU