Рецидивист покупал алкоголь за счет пенсионерки в Балакове
Он нашел ее кредитную карту и отправился в алкомаркет
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В Балакове Саратовской области пенсионерка пожаловалась в полицию на то, что за ее счет неизвестный покупает алкоголь.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 61-летняя женщина написала заявление, что потеряла свою кредитную карту.
При этом карта оказалась бесконтактной, поэтому нашедший смог расплачиваться ею при покупках до тысячи рублей.
В общей сложности он потратил 16 тысяч рублей в сетевых магазинах и алкомаркетах, о чем женщине приходили смс-сообщения.
Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Был задержан ранее судимый 39-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU