Рецидивист покупал алкоголь за счет пенсионерки в Балакове

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-23T16:20:54+03:00

Он нашел ее кредитную карту и отправился в алкомаркет

Изменить размер текста: A A

В Балакове Саратовской области пенсионерка пожаловалась в полицию на то, что за ее счет неизвестный покупает алкоголь.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 61-летняя женщина написала заявление, что потеряла свою кредитную карту.

При этом карта оказалась бесконтактной, поэтому нашедший смог расплачиваться ею при покупках до тысячи рублей.

В общей сложности он потратил 16 тысяч рублей в сетевых магазинах и алкомаркетах, о чем женщине приходили смс-сообщения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи. Был задержан ранее судимый 39-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU