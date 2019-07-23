Панков: У ребенка есть право учиться вместе с братьями и сестрами

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-23T15:56:43+03:00

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепит в Семейном кодексе право детей на обучение в школе, в которой уже учатся их братья и сестры

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Социально значимые инициативы рассматриваются в Думе в первую очередь. Сегодня приняли в первом чтении законопроект, который закрепит в Семейном кодексе право детей на обучение в школе, в которой уже учатся их братья и сестры.

Сложности с приемом младших детей в ту же школу, в которой обучаются их братья и сестры, существуют давно и во многих регионах. В некоторых из них местные власти смогли изменить ситуацию, но это лишь единичные случаи. Теперь же эта проблема будет решена везде.

Теперь дети, проживающие в одной семье и в одном месте, смогут учиться вместе со своими братьями и сёстрами. Ведь если в семье, к примеру, два ребенка учатся в разных школах, которые часто находятся далеко друг от друга (особенно если речь идёт о сельских территориях), вовремя отвести их на занятия бывает очень сложно. Родителям нужно при этом и на работу не опоздать. А если детей в семье трое или больше?

Поэтому когда мы говорим об укреплении и поддержке семьи, о стимулировании рождаемости, не стоит забывать о самых простых вещах. Хотя бы о том, что у ребёнка есть полное право учиться там же, где его братья и сестры, и рядом с домом, — написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU