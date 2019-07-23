Саратовцы боятся обрушившегося козырька на улице Горького
Очевидцы рассказали об этом в соцсетях
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Сегодня, 23 июля, в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель опубликован снимок рушащегося козырька на улице Горького.
По словам анонимного автора, неделю назад из-под крыши отвалился внушительный кусок лепнины.
Остальная часть конструкции висит над головами прохожих.
Саратовец опасается, что место ничем не огорожено и если козырек рухнет окончательно, то местом его приземления может стать голова прохожих.
ИСТОЧНИК KP.RU