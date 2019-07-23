2019-07-23T15:50:34+03:00
Общество

Саратовцы боятся обрушившегося козырька на улице Горького

Очевидцы рассказали об этом в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 23 июля, в паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» анонимный местный житель опубликован снимок рушащегося козырька на улице Горького.

По словам анонимного автора, неделю назад из-под крыши отвалился внушительный кусок лепнины.

Остальная часть конструкции висит над головами прохожих.

Саратовец опасается, что место ничем не огорожено и если козырек рухнет окончательно, то местом его приземления может стать голова прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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