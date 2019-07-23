15 детей-пассажиров пострадали в ДТП в Саратове
Такую статистику за полгода приводит ГИБДД
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В Саратове за шесть месяцев 2019 года случилось 13 ДТП с участием детей-пассажиров, в них пострадали 15 ребят.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ГИБДД города с 23 по 26 июля будет проводить мероприятие «Маленький пассажир», в рамках которого проверят, как водители соблюдают правила перевозки несовершеннолетних.
В Госавтоинспекции напоминают, что дети до 12 лет могут ехать на переднем сиденье только с помощью спецкресла. На заднем сиденье можно ездить без него после семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU