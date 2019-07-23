2019-07-23T09:53:21+03:00
Происшествия

Асоциальную мать из Саратова оштрафовали за брошенного ребенка

Она заплатит 6 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Суд признал 30-летнюю жительницу Саратова виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мать семилетней девочки ведет асоциальный образ жизни, пьет, не дает дочери отдыхать, спать, развиваться, не соблюдает правила гигиены. Кроме того, женщина не следит за режимом дня дитя.

Ее обязали выплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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