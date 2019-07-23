Асоциальную мать из Саратова оштрафовали за брошенного ребенка

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-23T09:53:21+03:00

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Суд признал 30-летнюю жительницу Саратова виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мать семилетней девочки ведет асоциальный образ жизни, пьет, не дает дочери отдыхать, спать, развиваться, не соблюдает правила гигиены. Кроме того, женщина не следит за режимом дня дитя.

Ее обязали выплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU