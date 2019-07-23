В Саратове прошел вечер авторского творчества
Состоялась книжная выставка
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В саратовском саду «Липки» прошел вечер авторского литературного творчества «Являться муза стала мне…».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, Лев Каменщиков, Александр Горностаев, Анастасия Учаева, Луиза Куркова, Алла Трофимова, Евгений Саблин, Ольга Жогло представили свои сочинения о любви, Родине, Саратове, реке Волге.
Кроме того, звучали стихи Николая Палькина, Исая Тобольского и других известных саратовских поэтов.
Прошла книжная выставка, посвященная их творчеству.
ИСТОЧНИК KP.RU