В Саратове прошел вечер авторского творчества

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-23T09:28:37+03:00

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В саратовском саду «Липки» прошел вечер авторского литературного творчества «Являться муза стала мне…».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, Лев Каменщиков, Александр Горностаев, Анастасия Учаева, Луиза Куркова, Алла Трофимова, Евгений Саблин, Ольга Жогло представили свои сочинения о любви, Родине, Саратове, реке Волге.

Кроме того, звучали стихи Николая Палькина, Исая Тобольского и других известных саратовских поэтов.

Прошла книжная выставка, посвященная их творчеству.

ИСТОЧНИК KP.RU