В Саратове мужчина угрожал убить администратора магазина

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-23T09:15:44+03:00

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В воскресенье, 21 июля, в отдел в отдел вневедомственной охраны Кировского района поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации на торговой точке, расположенной на улице Лисина.

Как рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии Саратовской области, стражи порядка прибыли через три минуты и встретили администратора магазина. По ее словам, в заведение пришел неизвестный и угрожал ее убить. Женщина успела нажать тревожную кнопку и сообщить об этом незваному гостю. Тот пустился бежать, но через несколько минут его задержали в ближайших дворах.

У 46-летнего гражданина изъяли нож. Он сознался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU