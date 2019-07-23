В Вольске рецидивист обнес стройку
На него завели уголовное дело
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Полиция Вольского района раскрыла кражу у 44-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 30 июня на 1 июля кто-то разбил окно строящегося магазина в Вольске. Из помещения пропали болгарки, шуруповерты, ключи, молоток и музыкальная колонка.
По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний рецидивист, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU