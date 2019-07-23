В Вольске рецидивист обнес стройку

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-23T08:43:50+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Вольского района раскрыла кражу у 44-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 30 июня на 1 июля кто-то разбил окно строящегося магазина в Вольске. Из помещения пропали болгарки, шуруповерты, ключи, молоток и музыкальная колонка.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU