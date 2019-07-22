2019-07-22T16:33:05+03:00
Происшествия

В Заводском районе три человека пострадали в массовом ДТП

Столкнулись Citroen, Lada Priora и Hyundai Accent
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова сегодня, 22 июля, случилось массовое ДТП.

- На Ново-Астраханском шоссе, 65 столкнулись Citroen и Hyundai Accent. После этого вторая иномарка врезалась в Lada Priora и столб. Отечественное авто выехало с моста в кювет и протаранило дерево, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент «КП-Саратов».

В ДТП пострадали три человека, двум оказана помощь на месте, а 50-летнего пассажира Accent госпитализировали.

На месте работал горспас, Центр медицины катастроф, ДПС и «скорая».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24