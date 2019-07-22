В Заводском районе три человека пострадали в массовом ДТП

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-22T16:33:05+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 22 июля, случилось массовое ДТП.

- На Ново-Астраханском шоссе, 65 столкнулись Citroen и Hyundai Accent. После этого вторая иномарка врезалась в Lada Priora и столб. Отечественное авто выехало с моста в кювет и протаранило дерево, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент «КП-Саратов».

В ДТП пострадали три человека, двум оказана помощь на месте, а 50-летнего пассажира Accent госпитализировали.

На месте работал горспас, Центр медицины катастроф, ДПС и «скорая».

ИСТОЧНИК KP.RU