В Заводском районе три человека пострадали в массовом ДТП
Столкнулись Citroen, Lada Priora и Hyundai Accent
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В Заводском районе Саратова сегодня, 22 июля, случилось массовое ДТП.
- На Ново-Астраханском шоссе, 65 столкнулись Citroen и Hyundai Accent. После этого вторая иномарка врезалась в Lada Priora и столб. Отечественное авто выехало с моста в кювет и протаранило дерево, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент «КП-Саратов».
В ДТП пострадали три человека, двум оказана помощь на месте, а 50-летнего пассажира Accent госпитализировали.
На месте работал горспас, Центр медицины катастроф, ДПС и «скорая».
ИСТОЧНИК KP.RU