В Саратовской области сельских школьников научат работать на 3D-принтерах

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-22T16:52:30+03:00

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В сельских школах Саратовской области будут созданы центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Как сообщили «КП-Саратов» в Минобразе, планируется в 2019 году создать 65 таких центров в школах 38 районов. Сейчас для них готовятся помещения по типовому проекту, идет закупка мебели, оборудования и обучение педагогов.

Регион получит на создание «Точек роста» 103,4 млн рублей в 2019 году. Большая часть — 101,4 млн рублей — из федерального бюджета. Всего в области до 2023 года откроются 260 таких центров, где будут обучаться 55 тыс. человек.

- В апреле-июне проходило первое онлайн-обучение педагогов, которые будут работать в «Точках роста». По курсу «Гибкие компетенции проектной деятельности» свою квалификацию повысили 395 саратовских педагогов: 65 учителей информатики, 65 учителей ОБЖ, 67 преподавателей технологии и 198 педагогов дополнительного образования детей, — рассказала первый замминистра образования области Елена Нерозя.

Одним из этапов обучения стал очный модуль в Пензе на базе детского технопарка «Кванториум». За пять дней преподаватели технологии научились работать с высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, квадрокоптерами, VR-шлемами.

Центры «Точка роста» создаются по региональному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование». Он реализуется при поддержке и под контролем губернатора Валерия Радаева.

ИСТОЧНИК KP.RU