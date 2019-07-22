Жителей Саратовской области пригласили проехать на велосипедах по Татищевскому району

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-22T16:05:47+03:00

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В Татищевском районе прошел велопробег с участием депутата Саратовской областной думы Юлией Литневской при поддержке комитете по туризму и администрации района.

Как рассказала на пресс-конференции в «КП-Саратов» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, целью пробега являлось привлечение внимание к экологическому туризму, а также к красотам родного края.

Участница пробега Юлия Литневская рассказала, что после того, как ей пришла в голову мысль о путешествии, она поделилась ей с известным саратовским фотографом Николаем Титовым, а тот с энтузиазмом поддержал.

Маршрут был выстроен по ключевым точкам. Участники посетили села Курдюм, Большая Ивановка, Полчаниновка, Ягодная поляна, Сокур и Татищево. В каждом из них они знакомились с достопримечательностями и общались с местными жителями.

- Мы пили местную воду, которая оказалась свежей и вкусной, обнимали вековой дуб, осматривали старинные усадьбы и храмы, побывали на коневодческой ферме, получили такой заряд эмоций, что о нем и не расскажешь, — поделилась своими впечатлениями Юлия Литневская.

Первый заместитель главы администрации Татищевского района Оксана Арзамасцева отметила, что местные жители с энтузиазмом восприняли приезд гостей и с удовольствием встречались и общались. Более того — многие подростки присоединялись к велопробегу на каком-то участке пути, устраивая негласное состязание в скорости.

Виктория Бородянская отметила, что подобный экотуризм сейчас очень популярен, но велосипедные маршруты в Саратовской области пока не слишком распространены. Поэтому она пообещала, что подробный отчет о велопробеге вскоре появится на многих ресурсах, чтобы желающие могли самостоятельно организовать путешествие. Также будут привлечены региональные туроператоры, которые, возможно, возьмут туристический маршрут в разработку.

- Это новая веха в истории саратовского туризма, наша область имеет большой потенциал, — отметила она.

Юлия Литневская поддержала ее слова, заявив, что такую природную красоту, как в Саратовской области, трудно найти где-то еще.

- Мы живем в уникальной точке мира, — уверена она.

ИСТОЧНИК KP.RU