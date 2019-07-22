2019-07-22T13:37:28+03:00
Происшествия

Под Марксом спасатели вытащили из воды пьяного пловца

Мужчина с трудом держался на плаву
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Марксе спасатели вытащили из воды пьяного мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской областной службе спасения, им поступил сигнал о том, что напротив эстакады тонет гражданин.

Специалисты выехали на катере и действительно обнаружили мужчину, который плыл из последних сил. Он был пьян.

Его доставили на берег, передали родственникам и провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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