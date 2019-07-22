2019-07-22T13:21:21+03:00
Общество

В Аткарске предприятие подавало жителям воду с микробами

Виновника оштрафовали на 2 тыс. рублей
Ольга Симонова
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В Аткарске после прокурорской проверки в сфере ЖКХ стало ясно, что местное предприятие подает жителям некачественную воду.

- Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области исследовали воду, подаваемую жителям филиалом ГУП СО «Облводоресурс» — «Аткарский». Специалисты установили, что питьевой ресурс не соответствует требованиям СанПиН — много микробов и массовая концентрация железа, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.

После этого прокурор обратился с иском, чтобы предприятие обеспечило жителям Аткарска воду нормального качества. Суд удовлетворил эти требования.

Кроме того, виновника оштрафовали на 2 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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