2019-07-22T11:53:03+03:00
Происшествия

Две работницы почты в Саратове растратили из кассы более 5 млн рублей

Они почти два года забирали и вновь вносили деньги
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жительниц — 47 и 56-летней. Их обвиняют в присвоении и растрате денег группой лиц по предварительному сговору.

- Следствие считает, что в период с августа 2016 по февраль 2018 года женщины исполняли обязанности начальника отделения почты и почтальона соответственно. Они каждый месяц забирали из кассы деньги, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Чтобы никто не узнал об их преступлениях, злоумышленницы обратно клали деньги в кассу. Для этого они занимали у родственников, коллег и брали кредиты. После сдачи отчетов дамы вновь забирали средства и отдавали долги.

19 февраля 2018 года женщины взяли рекордную сумму — 5 млн рублей. С нее они погасили займы и потратили на личные нужды.

Работницам почты на время расследования выписали подписку о невыезде. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дальнобойщика из Тамбова оштрафовали на 5 тыс. за взятку в 500 рублей
Под Марксом спасатели вытащили из воды пьяного пловца
В Аткарске предприятие подавало жителям воду с микробами
В Саратовской области задержаны торговавшие мясом браконьеры
На заводе в Горном стоит немецкая система защиты
Иномарка протаранила дорожное ограждение на Тархова
На заводе в Горном не было превышения загрязнения 17 лет
Банк «Открытие» запустил упрощенную процедуру кредитования
В автобусах Саратова и Энгельса упали две пассажирки
Возбуждено дело о мошенничестве с ведомственными квартирами УФСИН Саратовской области
Глава Саратова потребовал уволить воспитателя и заведующего детсадом, откуда сбежали дети
Пожар на Соколовой в Саратове произошел из-за курения
Приставы добились подачи воды многодетной семье в Красном Куте
Супруги в Саратове нашли карту с деньгами и попали под статью
В саратовском кафе «Тамада» сгорела кухня
Объем интернет-трафика «Дом.ru» вырос на 14%
В Заводском районе посадили шесть туй, 14 можжевельников и барбарис