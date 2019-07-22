Две работницы почты в Саратове растратили из кассы более 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-22T11:53:03+03:00

Они почти два года забирали и вновь вносили деньги

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В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жительниц — 47 и 56-летней. Их обвиняют в присвоении и растрате денег группой лиц по предварительному сговору.

- Следствие считает, что в период с августа 2016 по февраль 2018 года женщины исполняли обязанности начальника отделения почты и почтальона соответственно. Они каждый месяц забирали из кассы деньги, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Чтобы никто не узнал об их преступлениях, злоумышленницы обратно клали деньги в кассу. Для этого они занимали у родственников, коллег и брали кредиты. После сдачи отчетов дамы вновь забирали средства и отдавали долги.

19 февраля 2018 года женщины взяли рекордную сумму — 5 млн рублей. С нее они погасили займы и потратили на личные нужды.

Работницам почты на время расследования выписали подписку о невыезде. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU