В воскресенье для автомобилистов закроют движение в центре Саратова

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-22T10:45:56+03:00

Ограничения на стоянку также будут действовать с вечера субботы

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В центре Саратова с 23:00 27 июля до 12:00 следующего дня будут ограничены стоянка и остановка машин.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, такие ограничения будут действовать на Театральной площади, от Радищева до Горького, на Радищева, от Московской до Театральной площади, на Горького, от Театральной площади (Большая Казачья) до Московской, и на Московской, от Горького до Радищева.

Это связано с проведением первенства Саратовской области по велосипедному спорту.

Также с восьми утра до 12 дня 28 июля, в воскресенье, нельзя будет проехать по этим участкам.

Исключение составляют только машины оперативных и аварийно-технических служб.

ИСТОЧНИК KP.RU