В воскресенье для автомобилистов закроют движение в центре Саратова
В центре Саратова с 23:00 27 июля до 12:00 следующего дня будут ограничены стоянка и остановка машин.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, такие ограничения будут действовать на Театральной площади, от Радищева до Горького, на Радищева, от Московской до Театральной площади, на Горького, от Театральной площади (Большая Казачья) до Московской, и на Московской, от Горького до Радищева.
Это связано с проведением первенства Саратовской области по велосипедному спорту.
Также с восьми утра до 12 дня 28 июля, в воскресенье, нельзя будет проехать по этим участкам.
Исключение составляют только машины оперативных и аварийно-технических служб.
ИСТОЧНИК KP.RU