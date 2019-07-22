В Хвалынском районе пьяная разбойница переломала ребра собутыльнику
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Хвалынского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 18 июля произошло убийство в поселке Возрождение.
По версии следствия, 35-летняя женщина, ранее судимая за разбой, распивала алкоголь у себя дома с тремя собутыльниками. Она поссорилась с одним из них — 50-летним мужчиной. Дело дошло до рукоприкладства, и один из гостей предпочел уйти, а второй — не рискнул утихомиривать агрессивную пьяную женщину. Поэтому никто не помешал ей избить оппонента.
По версии следствия, она сперва била 50-летнего гражданина руками и ногами, а потом дважды ударила ножом в грудь. Когда он умер, она позвонила в полицию.
Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма тела со множественными переломами ребер и повреждения внутренних органов.
Подозреваемая задержана.
ИСТОЧНИК KP.RU