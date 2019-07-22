В Хвалынском районе пьяная разбойница переломала ребра собутыльнику

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-22T10:04:07+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Хвалынского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 18 июля произошло убийство в поселке Возрождение.

По версии следствия, 35-летняя женщина, ранее судимая за разбой, распивала алкоголь у себя дома с тремя собутыльниками. Она поссорилась с одним из них — 50-летним мужчиной. Дело дошло до рукоприкладства, и один из гостей предпочел уйти, а второй — не рискнул утихомиривать агрессивную пьяную женщину. Поэтому никто не помешал ей избить оппонента.

По версии следствия, она сперва била 50-летнего гражданина руками и ногами, а потом дважды ударила ножом в грудь. Когда он умер, она позвонила в полицию.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма тела со множественными переломами ребер и повреждения внутренних органов.

Подозреваемая задержана.

ИСТОЧНИК KP.RU