2019-07-22T09:50:55+03:00
Происшествия

Воспитателя детсада в Татищевском районе наказали за упавшего с самоката ребенка

Работник учреждения не сообщил о случившемся в полицию и прокуратуру
Екатерина Семенова
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В Татищевском районе воспитанник детсада получил травмы, катаясь на самокате.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, ЧП случилось 21 мая в детском саду №5 «Ромашка» в ЗАТО Светлый.

На утренней прогулке пятилетний мальчик катался на самокате и упал вниз лицом. Воспитатель рассказала заведующему детсадом и родителям. Мама забрала ребенка и отвезла его в больницу.

Однако должностные лица не сообщили о произошедшем в полицию, прокуратуру и органы здравоохранения. В связи с этим заведующий детсадом привлечен к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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