На улице Радищева в четыре часа ночи ограбили прохожего

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-22T09:25:09+03:00

Грабитель продал похищенный телефон в 10 раз дешевле

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4 июля в полицию Волжского района Саратова поступило заявление от 30-летнего гражданина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, он рассказал, что его ограбили в четыре часа ночи 28 июня на улице Радищева.

По словам потерпевшего, неизвестный отнял у него телефон Honor 7C за 11 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа. 21 июля полиция задержала подозреваемого — 22-летнего мужчину. Как оказалось, телефон он успел продать за 1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU