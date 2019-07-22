На улице Радищева в четыре часа ночи ограбили прохожего
Грабитель продал похищенный телефон в 10 раз дешевле
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4 июля в полицию Волжского района Саратова поступило заявление от 30-летнего гражданина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, он рассказал, что его ограбили в четыре часа ночи 28 июня на улице Радищева.
По словам потерпевшего, неизвестный отнял у него телефон Honor 7C за 11 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело по факту грабежа. 21 июля полиция задержала подозреваемого — 22-летнего мужчину. Как оказалось, телефон он успел продать за 1 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU