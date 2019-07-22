В Саратове внук ограбил 93-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-22T09:23:46+03:00

Он отнял у нее 10 тыс. рублей

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В поселке Солнечный Саратова 93-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на внука.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам пенсионерки, 5 июля ее 41-летний внук открыто похитил 10 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 21 июля мужчину задержали, он дал признательные показания.

В полиции отметили, что гражданин ранее был неоднократно судим.

ИСТОЧНИК KP.RU