В Саратове внук ограбил 93-летнюю бабушку
Он отнял у нее 10 тыс. рублей
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В поселке Солнечный Саратова 93-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на внука.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам пенсионерки, 5 июля ее 41-летний внук открыто похитил 10 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 21 июля мужчину задержали, он дал признательные показания.
В полиции отметили, что гражданин ранее был неоднократно судим.
ИСТОЧНИК KP.RU