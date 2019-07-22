Ночью на пожаре сгорел в своем доме пчеловод из Балашовского района

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-22T08:05:43+03:00

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Следователи начали проверку гибели мужчины в Балашовском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 59-летний гражданин погиб на пожаре в селе Старый Хопер.

Было установлено, что мужчина летом жил в этом селе, где занимался разведением пчел. Около часа ночи 22 июля соседи увидели пожар в его доме и вызвали помощь. После тушения огня были найдены останки погибшего со следами термического воздействия.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Основной версией пожара сейчас является возгорание от электроплитки.

Фото СУ СКР по Саратовской области

После завершения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU