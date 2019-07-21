В Затоне перевернулась байдарка с гребцами

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-21T17:12:34+03:00

Городские спасатели помогли им выбраться на берег

Изменить размер текста: A A

На Волге в районе Саратова перевернулась байдарка с гребцами.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, ЧП случилось возле поста спасателей в Затоне.

Специалисты горспаса сразу пришли на помощь и помогли всем трем пловцам выбраться из перевернувшейся байдарки. Они доставили людей и судно на берег.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU