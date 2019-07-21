В Затоне перевернулась байдарка с гребцами
Городские спасатели помогли им выбраться на берег
Фото Саратовской городской службы спасения
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На Волге в районе Саратова перевернулась байдарка с гребцами.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, ЧП случилось возле поста спасателей в Затоне.
Специалисты горспаса сразу пришли на помощь и помогли всем трем пловцам выбраться из перевернувшейся байдарки. Они доставили людей и судно на берег.
Пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU