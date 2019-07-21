2019-07-21T17:12:34+03:00
Происшествия

В Затоне перевернулась байдарка с гребцами

Городские спасатели помогли им выбраться на берег
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской городской службы спасенияФото Саратовской городской службы спасения
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На Волге в районе Саратова перевернулась байдарка с гребцами.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, ЧП случилось возле поста спасателей в Затоне.

Специалисты горспаса сразу пришли на помощь и помогли всем трем пловцам выбраться из перевернувшейся байдарки. Они доставили людей и судно на берег.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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