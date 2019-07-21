2019-07-21T17:13:42+03:00
Происшествия

Оторвавшийся от «КамАЗа» прицеп врезался в «Калину» на саратовской трассе

Пострадали четыре человека, включая младенца
Екатерина Семенова
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На трассе под Саратовом в ДТП пострадал младенец.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 17 часов на 509-м км трассы ТамбовАстраханьВолгоград в Балашовском районе.

По предварительной версии, во время движения у «КамАЗа» оторвался прицеп. Он столкнулся с автомобилем «Лада Калина».

Сейчас известно о четырех пострадавших, в том числе двухлетнем ребенке. Остальные данные уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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