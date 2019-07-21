Оторвавшийся от «КамАЗа» прицеп врезался в «Калину» на саратовской трассе
Пострадали четыре человека, включая младенца
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На трассе под Саратовом в ДТП пострадал младенец.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 17 часов на 509-м км трассы Тамбов — Астрахань — Волгоград в Балашовском районе.
По предварительной версии, во время движения у «КамАЗа» оторвался прицеп. Он столкнулся с автомобилем «Лада Калина».
Сейчас известно о четырех пострадавших, в том числе двухлетнем ребенке. Остальные данные уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU