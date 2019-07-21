Шесть человек пострадали в ДТП с такси в центре Саратова

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-21T14:16:10+03:00

По словам очевидцев, пассажиры такси приехали в облцентр из других регионов страны на встречу

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В центре Саратова сегодня днем, 21 июля, столкнулись Daewoo Nexia и такси Datsun.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось на перекрестке улиц Провиантская и Рабочая. В аварии пострадали шесть человек.

В такси ехали четыре пассажира — 29, 30, 33 и 50-летний мужчины. Их госпитализировали сотрудники Центра медицины катастроф. В Nexia травмы получили двое пострадавших. Они отказались от госпитализации. Шофер такси заявил, что обратится в больницу позже, а пока — оформляет ДТП с сотрудниками ГИБДД.

Фото облспаса

Спасатели отключили газовое оборудование из перевернувшейся машины такси.

По предварительным данным, водитель Nexia не пропустил на дороге Datsun, в результате чего и произошло столкновение.

Фото облспаса

Как отметили «КП-Саратов» очевидцы, пассажиры такси приехали в Саратов из других регионов страны на встречу и вместе сегодня ехали на пляж, когда случилось ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU