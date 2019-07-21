2019-07-21T13:58:17+03:00
Происшествия

Женщина за рулем Toyota перевернулась на трассе в Саратовской области

ДТП случилось недалеко от поселка Смелость
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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В Пугачевском районе Саратовской области женщина за рулем Toyota Corolla съехала в кювет и опрокинулась.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось на автодороге ПугачевПерелюб, недалеко от поселка Смелость.

В результате аварии водительнице с травмой позвоночника оказали помощь спасатели и передали ее медикам «скорой помощи».

На месте работали также пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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