Женщина за рулем Toyota перевернулась на трассе в Саратовской области
ДТП случилось недалеко от поселка Смелость
Фото облспаса
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В Пугачевском районе Саратовской области женщина за рулем Toyota Corolla съехала в кювет и опрокинулась.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ДТП случилось на автодороге Пугачев — Перелюб, недалеко от поселка Смелость.
В результате аварии водительнице с травмой позвоночника оказали помощь спасатели и передали ее медикам «скорой помощи».
На месте работали также пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU