В Саратовской области с острова эвакуировали девять детей из-за пожара
Сейчас проходит тушение низового возгорания сушняка [фото, видео]
Фото облспаса
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В Саратовской области, на острове Воскресенск, сегодня днем, 21 июля, произошел низовой пожар.
- С острова эвакуировано девять детей и двое взрослых, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
Фото облспаса
Сотрудники Марксовской ПСС и лесхоза с помощью песка и оборудования тушат низовое возгорание сушняка.
Возгорание на острове Воскресенск.
ИСТОЧНИК KP.RU