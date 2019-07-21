В Саратовской области с острова эвакуировали девять детей из-за пожара

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-21T13:18:18+03:00

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В Саратовской области, на острове Воскресенск, сегодня днем, 21 июля, произошел низовой пожар.

- С острова эвакуировано девять детей и двое взрослых, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Фото облспаса

Сотрудники Марксовской ПСС и лесхоза с помощью песка и оборудования тушат низовое возгорание сушняка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/721455" frameborder="0"></iframe> Возгорание на острове Воскресенск.

ИСТОЧНИК KP.RU