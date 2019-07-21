На 2-й Дачной в Саратове иномарка с пьяным водителем загорелась на рельсах

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-21T11:56:08+03:00

Шофер и его пассажиры сбежали с места ДТП [видео]

Изменить размер текста: A A

В районе 2-й Дачной в Саратове на трамвайных рельсах сегодня ночью, 21 июля, загорелась иномарка.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в облспасе

Предполагается, что пьяный водитель Chevrolet Lanos наехал на бордюр и повис на путях. После этого машина начала полыхать, а шофер и пассажиры сбежали.

Очевидцы, заметившие ДТП, попытались самостоятельно потушить огонь и вызвали пожарных и спасателей.

В результате ЧП никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГУ МЧС, облспаса и ГИБДД. Водителя иномарки разыскивают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/721443" frameborder="0"></iframe> Загоревшаяся на 2-й Дачной иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU