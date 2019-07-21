На 2-й Дачной в Саратове иномарка с пьяным водителем загорелась на рельсах
Шофер и его пассажиры сбежали с места ДТП [видео]
Фото облспаса
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В районе 2-й Дачной в Саратове на трамвайных рельсах сегодня ночью, 21 июля, загорелась иномарка.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в облспасе
Предполагается, что пьяный водитель Chevrolet Lanos наехал на бордюр и повис на путях. После этого машина начала полыхать, а шофер и пассажиры сбежали.
Очевидцы, заметившие ДТП, попытались самостоятельно потушить огонь и вызвали пожарных и спасателей.
В результате ЧП никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГУ МЧС, облспаса и ГИБДД. Водителя иномарки разыскивают.
Загоревшаяся на 2-й Дачной иномарка.
ИСТОЧНИК KP.RU