2019-07-21T11:10:30+03:00
Общество

До ночи в районе 1-й Дачной не будет воды

Также водоснабжение отключено в четырех домах Ленинского района
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 21 июля, отключили воду около 1-й Дачной.

- Ориентировочно до полуночи не будет воды на улицах Курдюмская от Вишневой до 1-й Аптечной, Суворовская и Офицерская от Курдюмской до Новой, 1-я Аптечная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также водоснабжение отключили в четырех домах Ленинского района на улицах Лебедева-Кумача, 55, Блинова, 5, Антонова 8, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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