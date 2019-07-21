В Татищевском районе состоится велопробег по историческим местам
Сегодня, 21 июля, состоится велопробег по историческим местам Татищевского муниципального района.
Сегодня, 21 июля при поддержке администрации Татищевского муниципального района, комитета по туризму правительства Саратовской области, а также депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской проходит велопробег по историческим местам Татищевского муниципального района.
Маршрут составил известный саратовский фотограф и журналист Николай Титов. Большая часть велопробега пройдет по проселочным дорогам с посещением достопримечательностей.
Среди участников — депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, представители туристических агентств Саратова, начинающие и опытные велотуристы, участвующие в многодневных поездках по Саратовской области, по регионам России, а также по странам Европы.
В намеченный маршрут включены экскурсии в живописных и исторически значимых местах в селах Курдюм, Большая Ивановка, Полчаниновка, Ягодная Поляна, Сокур, Губаревка и районном центре Татищево. Также запланированы встречи с местными жителями сел, на которых будет представлена фотовыставка работ члена союза журналистов Российской Федерации Николая Титова, включающая в себя пейзажи Саратовской области, жанровые портреты.
На протяжении всего пути сопровождать путешественников будет краевед, знаток истории Татищевского района Андрей Кадишнов, а также инициатор данного проекта, член союза журналистов Российской Федерации, фотограф Николай Титов. На основе фотоматериала, снятого Николаем Титовым во время велотура, будет организована фотовыставка.
В понедельник, 22 июля, в 15:00 в пресс-центре «КП-Саратов» по адресу Вишневая, 10 состоится пресс-конференция участников велопробега и краеведов Татищевского муниципального района по вопросам развития туризма.
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ИСТОЧНИК KP.RU