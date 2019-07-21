В Татищевском районе состоится велопробег по историческим местам

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-21T10:57:19+03:00

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Сегодня, 21 июля, состоится велопробег по историческим местам Татищевского муниципального района.

Сегодня, 21 июля при поддержке администрации Татищевского муниципального района, комитета по туризму правительства Саратовской области, а также депутата Саратовской областной думы, регионального координатора проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлии Литневской проходит велопробег по историческим местам Татищевского муниципального района.

Маршрут составил известный саратовский фотограф и журналист Николай Титов. Большая часть велопробега пройдет по проселочным дорогам с посещением достопримечательностей.

Среди участников — депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская, представители туристических агентств Саратова, начинающие и опытные велотуристы, участвующие в многодневных поездках по Саратовской области, по регионам России, а также по странам Европы.

В намеченный маршрут включены экскурсии в живописных и исторически значимых местах в селах Курдюм, Большая Ивановка, Полчаниновка, Ягодная Поляна, Сокур, Губаревка и районном центре Татищево. Также запланированы встречи с местными жителями сел, на которых будет представлена фотовыставка работ члена союза журналистов Российской Федерации Николая Титова, включающая в себя пейзажи Саратовской области, жанровые портреты.

На протяжении всего пути сопровождать путешественников будет краевед, знаток истории Татищевского района Андрей Кадишнов, а также инициатор данного проекта, член союза журналистов Российской Федерации, фотограф Николай Титов. На основе фотоматериала, снятого Николаем Титовым во время велотура, будет организована фотовыставка.

В понедельник, 22 июля, в 15:00 в пресс-центре «КП-Саратов» по адресу Вишневая, 10 состоится пресс-конференция участников велопробега и краеведов Татищевского муниципального района по вопросам развития туризма.

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ИСТОЧНИК KP.RU