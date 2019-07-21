2019-07-21T10:28:01+03:00
Происшествия

В Перелюбе женщина с чужой карты украла 154 тыс. рублей

Злоумышленницу искали с апреля
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Перелюбе 19 июля полиция нашла подозреваемую в краже.

- Заявление от 39-летнего потерпевшего поступило 15 июля. Он рассказал, что в период с 15 по 25 апреля кто-то снял с его карты через терминал 154 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и задержали 44-летнюю ранее не судимую женщину.

Гражданка во всем призналась, ей выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Найдена причина густого дыма в Энгельсе — горит свалка мусора
На 2-й Дачной в Саратове иномарка с пьяным водителем загорелась на рельсах
До ночи в районе 1-й Дачной не будет воды
В Татищевском районе состоится велопробег по историческим местам
В Энгельсе водитель «Приоры» протаранил столб
Девушка за рулем «Калины» врезалась в тепловоз на переезде под Балашовом
Пропавшую в Саратове Александру Александрову нашли живой
В Энгельсе иномарка врезалась в церковную лавку после тарана от ВАЗа
В Вольске арматура прошла через ногу водителя иномарки
Под Саратовом в ДТП легковушки и мотоцикла пострадали четыре ребенка
Воскресенье в Саратове будет солнечным и жарким
В Саратове двух подростков ударило током при попытке залезть на цистерну поезда
Пристань у нового аэропорта в Сабуровке будет готова к 7 августа
Губернатору Радаеву вручили фирменную футболку забега #GAGARINRUNWAY
Появилось видео пожара на Предмостовой площади в Саратове