В Перелюбе женщина с чужой карты украла 154 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-21T10:28:01+03:00

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В Перелюбе 19 июля полиция нашла подозреваемую в краже.

- Заявление от 39-летнего потерпевшего поступило 15 июля. Он рассказал, что в период с 15 по 25 апреля кто-то снял с его карты через терминал 154 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и задержали 44-летнюю ранее не судимую женщину.

Гражданка во всем призналась, ей выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU