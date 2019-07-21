2019-07-21T09:59:11+03:00
Происшествия

Девушка за рулем «Калины» врезалась в тепловоз на переезде под Балашовом

Пострадавшую 19-летнюю водительницу госпитализировали
Ольга Симонова
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В Балашовском районе Саратовской области вчера вечером, 20 июля, девушка за рулем «Лады Калина» врезалась в тепловоз.

- ДТП случилось в 18:55 на 202-м км железнодорожного переезда автодороги Тюрьма — Дачи, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

19-летняя девушка за рулем авто на переезде столкнулась с тепловозом и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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