Девушка за рулем «Калины» врезалась в тепловоз на переезде под Балашовом
Пострадавшую 19-летнюю водительницу госпитализировали
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В Балашовском районе Саратовской области вчера вечером, 20 июля, девушка за рулем «Лады Калина» врезалась в тепловоз.
- ДТП случилось в 18:55 на 202-м км железнодорожного переезда автодороги Тюрьма — Дачи, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
19-летняя девушка за рулем авто на переезде столкнулась с тепловозом и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU