Под Саратовом в ДТП легковушки и мотоцикла пострадали четыре ребенка

СЕГОДНЯ 08:26 2019-07-21T08:26:35+03:00

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В Саратовском районе вчера вечером, 20 июля, столкнулись легковушка и мотоцикл.

- Авария случилась в 19:20 у села Пристанное. В авто пострадали четверо детей: три девочки — семимесячная, трехлетняя и пятилетняя, а также восьмилетний мальчик, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

Несовершеннолетних отвезли в Областную детскую клиническую больницу, но после осмотра отпустили.

В ДТП также пострадал 39-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали в городскую больницу №1 в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU