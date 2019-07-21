Под Саратовом в ДТП легковушки и мотоцикла пострадали четыре ребенка
В тяжелом состоянии госпитализировали байкера
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В Саратовском районе вчера вечером, 20 июля, столкнулись легковушка и мотоцикл.
- Авария случилась в 19:20 у села Пристанное. В авто пострадали четверо детей: три девочки — семимесячная, трехлетняя и пятилетняя, а также восьмилетний мальчик, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.
Несовершеннолетних отвезли в Областную детскую клиническую больницу, но после осмотра отпустили.
В ДТП также пострадал 39-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали в городскую больницу №1 в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU