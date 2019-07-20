В Экономе стартовал региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-20T14:51:26+03:00

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Сегодня в Саратовском социально-экономическом институте РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялась торжественная церемония открытия регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - одного из флагманских проектов АНО «Россия - страна возможностей». В ее открытии приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, руководитель по связям со стратегическими партнерами АНО «Россия - страна возможностей» Антон Сериков, директор Поволжского отделения ПАО «МегаФон» Андрей Башкевич, заместитель директора филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Саратов – директор по В2В Максим Доронин, и.о. директора ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Мизякина, члены Правительства Саратовской области и администрации г. Саратова.

Приветствуя участников, глава региона подчеркнул, что конкурс отвечает запросам времени, национальным задачам, роли специалистов информтехнологий в текущей государственной повестке.

- Президент Владимир Путин подчеркивает, что «внедрение цифровых технологий во всех сферах — важнейшее условие прорывного развития страны. Цифровизация нужна и для создания удобных площадок комфортного взаимодействия государства и граждан, и для снижения административной нагрузки на бизнес, и для повышения прозрачности и эффективности экономики и всей системы госуправления». Мы с вами видим, насколько активно врываются в нашу жизнь технологические новации. Те, кто их подхватывает, осваивает и использует, в разы повышают свою конкурентоспособность и востребованность, – отметил руководитель области.

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Валерий Радаев подчеркнул, что в регионе аккумулированы серьезные ресурсы для достижения успехов в цифровизации — мощная образовательная база, крупные компании, малые и средние предприятия, которые занимаются разработкой и внедрением собственных IT-продуктов. По словам главы региона, всё вместе создаёт мощную базу для цифрового прорыва.

Особо Губернатор обратил внимание на то, что процесс цифровизации обеспечивает удобства гражданам в повседневной жизни — при обращении в медицинское учреждение или МФЦ, приобретении электронного проезда, оплате коммунальных услуг.

Губернатор поблагодарил организаторов конкурса, выбравших область в качестве площадки проведения регионального этапа. Участникам отборочного тура Валерий Радаев пожелал успешно пройти испытания и пополнить цифровую повестку собственными уникальными разработками.

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Руководитель по связям со стратегическими партнёрами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков подчеркнул, что Саратовская область стала рекордсменом по числу заявок, поданных на участие в конкурсе.

- Ваш регион очень яркий, интересный по представительству. Самому молодому участнику хакатона в Саратове 18 лет. Самый опытный – сорока пяти лет, – подчеркнул Антон Сериков. – Сегодня вы будете бороться с другими командами за выход в финальную часть нашего конкурса. Финал пройдет совсем скоро, в сентябре, в Казани, и я уверен, что достойные команды, ребята, представляющие ваш регион, примут в нём участие.

Антон Сериков поблагодарил руководство области и вузов за поддержку конкурса.

- Саратовская область – не только рекордсмен по числу заявок и участников, но и – по количеству заданий от региональной власти. Это значит, что власть открыта, готова к диалогу, готова к новым взгляду, новым предложениям и решениям, – отметил представитель организации.

Он также озвучил приветственные слова первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, который пожелал участникам регионального этапа хорошего старта.

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Выступая на церемонии открытия, и.о. директора Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Мизякина подчеркнула, что для института большая честь и серьезная ответственность выступать площадкой проведения регионального этапа значимого для нашей страны всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

- Ведь главной задачей Эконома является подготовка кадров, востребованных в эпоху становления и развития цифровой экономики. Уверена, что самые уникальные идеи участников конкурса будут востребованы при реализации мероприятий в рамках национальных проектов. Все они в конечном итоге направлены на улучшение качества жизни жителей Саратовской области, – отметила Ольга Борисовна.

Директор Поволжского отделения ПАО «МегаФон» Андрей Башкевич считает, что «Хакатон – это битва, цифровой прорыв. Участники смогут проявить себя в реальной ситуации. Одна из задач нашей области - вывести экономику на новый уровень цифрового развития. Сегодняшнее мероприятие - это возможность государственной власти, бизнесу, образовательной сфере говорить «на одном языке». Я всем желаю большой удачи! За цифровым прорывом – будущее!»

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От лица Дом. ру выступил заместитель директора филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в г. Саратов – директор по В2В Максим Доронин. Он поприветствовал всех участников регионального конкурса «Цифровой прорыв» и высказал мнение о том, что для компании большая честь принимать участие в столь масштабном мероприятии в качестве партнера. Максим Юрьевич пожелал всем новых побед, решений и ярких впечатлений от участия в данном проекте.

Партнеры регионального этапа конкурса:

- генеральный партнер компания Дом.ru в Саратове;

- АО «ЭР-Телеком Холдинг»;

- ПАО Сбербанк;

- Компания Haulmont;

- ООО ИК «СИБИНТЕК»;

- Мегафон-Поволжье;

- «T-Agile»;

- ООО «ЮКОН»;

- АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН.

ИСТОЧНИК KP.RU