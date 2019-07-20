Из администрации Энгельсского района уволились два замглавы
По соглашению сторон ушел Александр Рудченко, по собственному желанию – Оксана Россошанская
Изменить размер текста:
В администрации Энгельсского района уволены два высокопоставленных чиновника.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, Александр Рудченко, замглавы по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи, освобожден от должности по соглашению сторон.
Кроме этого, по собственному желанию уволилась замглавы по экономике и управлению имуществом, председатель комитета по управлению имуществом Оксана Россошанская.
Кадровые перестановки произошли 19 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU