2019-07-20T08:44:56+03:00
Общество

Из администрации Энгельсского района уволились два замглавы

По соглашению сторон ушел Александр Рудченко, по собственному желанию – Оксана Россошанская
Екатерина Семенова
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В администрации Энгельсского района уволены два высокопоставленных чиновника.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, Александр Рудченко, замглавы по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи, освобожден от должности по соглашению сторон.

Кроме этого, по собственному желанию уволилась замглавы по экономике и управлению имуществом, председатель комитета по управлению имуществом Оксана Россошанская.

Кадровые перестановки произошли 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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