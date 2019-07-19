В Саратове рецидивист украл у пенсионерки телефон ради денег
На мужчину завели уголовное дело
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В отдел полиции Заводского района Саратова с заявлением о краже обратилась 62-летняя женщина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный украл из ее дома сотовый телефон и банковскую карту, с которой списали почти 3 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержали 37-летнего рецидивиста и завели на него уголовное дело. Телефон у него изъяли.
Выяснилось, что деньги мужчина потратил на личные нужды.
ИСТОЧНИК KP.RU