2019-07-19T15:10:57+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл у пенсионерки телефон ради денег

На мужчину завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Заводского района Саратова с заявлением о краже обратилась 62-летняя женщина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестный украл из ее дома сотовый телефон и банковскую карту, с которой списали почти 3 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 37-летнего рецидивиста и завели на него уголовное дело. Телефон у него изъяли.

Выяснилось, что деньги мужчина потратил на личные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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