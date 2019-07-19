2019-07-19T15:51:09+03:00
Происшествия

Житель Татищевского района получил шесть лет «строгача» за кражу на 50 тыс. рублей

Он похитил золото и ноутбук
Дарья Вострикова
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Энгельсский районный суд признал виновным 41-летнего рецидивиста из Татищевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 13 января 2017 года мужчина шел мимо дома на Тамбовской улице в Энгельсе, залез в чужой дом и унес золото с ноутбуком на общую сумму 50 тыс. рублей.

Ему назначили шесть лет и восемь месяцев колонии строгого режима. Гражданин подал апелляцию, чтобы ему смягчили приговор, однако наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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