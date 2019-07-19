Николай Панков: Главное, чтобы дети были сыты и питались качественно

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-19T14:34:45+03:00

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Дети должны получать качественное сбалансированное питание в школах, а их родители иметь возможность контролировать качество продуктов, которые подают их детям. Об этом сказал секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Николай Панков в ходе заседание круглого стола, посвященного организации детского питания в образовательных учреждениях области. Встреча прошла в исполкоме реготделения «Единой России» в пятницу, 19 июля. К диалогу были приглашены представители профильных министерств и ведомств, директора школ, организаторы питания, родители и общественность.

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- Организация школьного питания должна проходить прозрачно, открыто и качественно. Фракция «Единая Россия» поднимала вопрос о горячем питании в школах во время отчета Председателя Правительства Дмитрия Анатольевича Медведева в Государственной Думе. Спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин подчеркнул, что это должно быть сбалансированное, качественное питание, чтобы дети росли здоровыми, сильными. Представители родительской общественности как приниматели услуги, хотят видеть систему выбора поставщика прозрачной и понятной, а главное, чтобы их дети были сыты и питались качественно, — подчеркнул Панков.

Он добавил, что при организации питания ни в коем случае нельзя «залезать в тарелку к ребенку», важно оставить в его меню все необходимые для этого продукты и они должны быть надлежащего качества.

Представитель поставщика питания из Балашова Раиса Козырева подчеркнула, что каждая организация, которая занимается питанием детей в школах, должна получать лицензию. В свою очередь, председатель комитета многодетных матерей Ирина Алешина заявила о необходимости усилить родительский контроль.

- Сегодня мы хотим видеть, что за организация зашла в школу, насколько компетентен поставщик питания. Родители должны знать, куда могут обратиться в случае выявления нарушений. И знать, что их права будут соблюдаться, — заявила она.

Николай Панков подчеркнул важность разработки максимально прозрачного регламента, который позволит определить четкие правила игры для всех.

- В регламенте об организации школьного питания, который уже давно пора принять, нужно максимально отразить все моменты, собрать всех участников процесса для разработки данного документа. Со стороны партии также необходим контроль, чтобы не заволокитить его создание. И не о коррупции, а об отсутствии конкуренции должна идти речь, когда мы обсуждаем сегодня организаторов питания в школах, — подчеркнул он.

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В свою очередь, член Президиума регионального политсовета «Единой России», депутат областной Думы Алексей Антонов отметил важность создания системы, которая позволит минимизировать все возможные риски при заключении контрактов, а также разработки типовых договоров для всех участников рынка школьного питания.

Предприниматель Сергей Волков, который осуществляет питание в школах и оздоровительных лагерях Балаковского района, представил свой проект «Большая перемена». Он состоит из пяти этапов, в результате реализации которых в школах появятся современные пищеблоки, плата за питание будет автоматизирована, а производить блюда будут в условиях высокотехнологичного комбината.

Дискуссия продолжалась более двух часов. За это время прозвучала масса предложений касательно того, как улучшить ситуацию с детским питанием в школах, оставить в прошлом нарушения, когда на продуктах экономят или поставляют к школьному столу некачественную еду. Все они войдут в итоговую резолюцию, на основании которой будут выработаны конкретные направления для работы по улучшению качества питания в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU