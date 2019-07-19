Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-19T13:06:51+03:00

Она распоряжалась не взыскивать средства со своего родственника

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В Александровом Гае Саратовской области прокуратура добилась увольнения судебного пристава.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с 2016 по 2018 год в отделе службы находилось исполнительное производство в отношении члена семьи начальницы. Необходимо было взыскать с него 148 тыс. рублей морального вреда.

Пользуясь служебным положением, женщина дала распоряжения о взыскании только 94 рублей.

Таким образом, возник конфликт интересов.

Нарушение было выявлено после того, как в августе 2018 году начальницу понизили до обычного пристава. После проверки прокуратуры виновницу (бывшую начальницу отдела) уволили в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU