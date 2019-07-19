2019-07-19T13:06:51+03:00
Происшествия

Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия

Она распоряжалась не взыскивать средства со своего родственника
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Александровом Гае Саратовской области прокуратура добилась увольнения судебного пристава.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с 2016 по 2018 год в отделе службы находилось исполнительное производство в отношении члена семьи начальницы. Необходимо было взыскать с него 148 тыс. рублей морального вреда.

Пользуясь служебным положением, женщина дала распоряжения о взыскании только 94 рублей.

Таким образом, возник конфликт интересов.

Нарушение было выявлено после того, как в августе 2018 году начальницу понизили до обычного пристава. После проверки прокуратуры виновницу (бывшую начальницу отдела) уволили в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков о темпах строительства жилья для дольщиков в Балакове: Важен конечный результат
В Саратове пройдут сельхозярмарки выходного дня
Перебросивший наркотики в колонию 17-летний житель Пугачева получил срок
В Балашовском районе мошенники лишили женщину денег за украденный телефон
Ночью закроют перекресток Соколовой и Симбирской
В Саратове не будет нескольких рейсов трамвая №7
В Саратове состоится пляжный фестиваль
В Саратове рецидивист украл у пенсионерки телефон ради денег
Серийного насильника-педофила из Саратова осудили на 12 лет
Житель Татищевского района получил шесть лет «строгача» за кражу на 50 тыс. рублей
Наркоману из Пугачева не смягчили приговор
Выпускник Саратовской академии права возглавил Ершовскую транспортную прокуратуру
Николай Панков: Главное, чтобы дети были сыты и питались качественно
Саратовские фермеры страдают из-за дождей
Панков заявил о коррупционности сферы питания саратовских школьников
В Саратове пенсионер заблудился по дороге на Кумысную поляну
В Саратовской области 14,6 тыс. гектаров заросли сорняками
В лодке под Чардымом скончался мужчина
Саратовский проект по обучению вожатых выиграл 2 млн рублей