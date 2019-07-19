Пристава в Саратовской области уволили за утрату доверия
В Александровом Гае Саратовской области прокуратура добилась увольнения судебного пристава.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с 2016 по 2018 год в отделе службы находилось исполнительное производство в отношении члена семьи начальницы. Необходимо было взыскать с него 148 тыс. рублей морального вреда.
Пользуясь служебным положением, женщина дала распоряжения о взыскании только 94 рублей.
Таким образом, возник конфликт интересов.
Нарушение было выявлено после того, как в августе 2018 году начальницу понизили до обычного пристава. После проверки прокуратуры виновницу (бывшую начальницу отдела) уволили в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU