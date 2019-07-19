2019-07-19T09:52:41+03:00
Происшествия

Владелицу саратовского казино оштрафовали на 30 тыс. рублей

Ее соучастников будут судить отдельно
Ольга Симонова
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Во Фрунзенском районе Саратова осудили 36-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц.

- С ноября 2017 по декабрь 2018 года женщина совместно с двумя воронежцами создала в помещении на Астраханской улице казино. Впоследствии следователи изъяли оттуда 69 компьютеров, которые и использовали для игр, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Злоумышленница признала свою вину. Ей назначили судебный штраф в 30 тыс. рублей.

Ее соучастников из Воронежской области будут судить отдельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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