Владелицу саратовского казино оштрафовали на 30 тыс. рублей
Во Фрунзенском районе Саратова осудили 36-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр группой лиц.
- С ноября 2017 по декабрь 2018 года женщина совместно с двумя воронежцами создала в помещении на Астраханской улице казино. Впоследствии следователи изъяли оттуда 69 компьютеров, которые и использовали для игр, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Злоумышленница признала свою вину. Ей назначили судебный штраф в 30 тыс. рублей.
Ее соучастников из Воронежской области будут судить отдельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU