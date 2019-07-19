Саратовцы чаще всего страдают от болезней органов дыхания

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-19T10:01:52+03:00

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В Саратовской области в 2018 году жители чаще всего страдали от болезней органов дыхания.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, таких пациентов выявлено 22,5% от общего числа заболевших.

Второе место досталось болезням системы кровообращения (17,6%).

Также высок уровень заболеваемости нервной и мочеполовой систем.

Всего за год зарегистрировано 1 626,6 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU