Саратовцы чаще всего страдают от болезней органов дыхания
На втором месте — болезни системы кровообращения
Изменить размер текста:
В Саратовской области в 2018 году жители чаще всего страдали от болезней органов дыхания.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, таких пациентов выявлено 22,5% от общего числа заболевших.
Второе место досталось болезням системы кровообращения (17,6%).
Также высок уровень заболеваемости нервной и мочеполовой систем.
Всего за год зарегистрировано 1 626,6 заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU