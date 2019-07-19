В Саратове подросток украл и продал велосипед

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-19T08:51:33+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 29-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 1 на 2 июля кто-то унес ее велосипед марки Actico стоимостью 6,5 тыс. рублей. Он был припаркован в подъезде дома на улице Скоморохова.

В рамках операции «Антикриминал» задержан 16-летний юноша, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Парень признался, что продал чужой велосипед неизвестному за 1 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU