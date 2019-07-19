В Саратове подросток украл и продал велосипед
На него завели уголовное дело
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 29-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 1 на 2 июля кто-то унес ее велосипед марки Actico стоимостью 6,5 тыс. рублей. Он был припаркован в подъезде дома на улице Скоморохова.
В рамках операции «Антикриминал» задержан 16-летний юноша, который уже привлекался к уголовной ответственности.
Парень признался, что продал чужой велосипед неизвестному за 1 тыс. рублей.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU