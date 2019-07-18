В столкновении Hyundai и Lada Kalina в Саратове пострадали взрослый и ребенок

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-18T16:40:52+03:00

Оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести

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В центре Саратова, на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в одном из автомобилей находились двое детей.

В аварии пострадали 12-летний ребенок и 32-летний мужчина. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в 1 и 3-ю горбольницу соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU