2019-07-18T16:40:52+03:00
Происшествия

В столкновении Hyundai и Lada Kalina в Саратове пострадали взрослый и ребенок

Оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В центре Саратова, на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в одном из автомобилей находились двое детей.

В аварии пострадали 12-летний ребенок и 32-летний мужчина. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в 1 и 3-ю горбольницу соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работникам сельхозпредприятия под Саратовом три месяца не платили зарплату
Юлия Литневская приняла участие в Божественной Литургии в Храме во имя Преподобного Сергия Радонежского
Саратовского чиновника оштрафовали за нарушения прав бизнесменов
Девушка порезала колесо автомобиля, но не заметила видеонаблюдения
В Саратове ночью перекроют Московскую и Вольскую
Увеличилось поголовье животных в Саратовской области
В Саратовской области появилось более 8 тыс. новых рабочих мест
В Саратове встали трамваи №8
Энгельсская администрация извинилась за утреннюю пробку
Руководителю музея Дальней авиации в Энгельсе вручили благодарность директора ФСБ
Энгельсские судомоделисты взяли бронзу чемпионата России
Сотрудникам Энгельсской мебельной фабрики выплатили долги по зарплате
Новая насосная станция в Юрише отвечает всем современным требованиям
В Саратове Пугачевский поселок залило водой
Саратовская область продолжит укрепление торговых связей с Республикой Беларусь
В Юбилейном по заявлению жителей снесли детскую площадку
Иностранец отсидит семь лет в тюрьме за закладку с героином в Саратове
Старший экономист банка «Открытие»: Циклический кризис в экономике будет. Но не раньше 2021 года
Саратовец убил мать из-за непрочитанного SMS
Панков: Поправки в налоговый кодекс — долгожданное решение для отечественных товаропроизводителей