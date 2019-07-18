СЕГОДНЯ 15:37 2019-07-18T15:37:59+03:00

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Сотрудникам Энгельсской мебельной фабрики выплатили долги по зарплате.

- Численность персонала также увеличена на 50 человек. Раньше там трудились 86 работников, а теперь 136. Большинство принятых — это бывшие сотрудники, которые вынуждены были уйти с предприятия из-за сложного финансово-экономического положения, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Энгельсская мебельная фабрика готовится к возобновлению производства. Разработана новая линейка продукции, часть мебели предполагается экспортировать.

ИСТОЧНИК KP.RU