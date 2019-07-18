Иностранец отсидит семь лет в тюрьме за закладку с героином в Саратове

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-18T15:46:19+03:00

Он раскладывал в городе свертки

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Заводской районный суд Саратова признал виновным 43-летнего безработного жителя Республики Таджикистан.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, в январе 2019 года мужчина приобрел 150 граммов героина, чтобы потом продавать его другим более мелкими партиями через «закладки».

В апреле 2019 года он пошел раскладывать первую дозу, однако мужчину задержали.

В зале суда злоумышленник признался в содеянном, но отметил, что у него на иждивении находятся шесть маленьких детей.

Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU