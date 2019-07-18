2019-07-18T14:46:54+03:00
Общество

Деньги на содержание воинских захоронений в Саратове не выделяли

В городской думе обсудили выделение участков под новые захоронения и содержание старых
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 июля, на заседании комиссии по промышленности, транспорту, связи, торговле Саратовской гордумы обсудили вопрос проведения инвентаризации кладбищ и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.

Эту проблему обозначил депутат Александр Янклович.

Он рассказал, что нужно провести кадастровый учет и создать реестр воинских захоронений.

Однако работы никем не велись, хотя за содержание могил отвечает муниципалитет, а за паспортизацию и инвентаризацию — военкомат.

Юлия Литневская дополнила, что эту проблему поднимали полгода назад в рамках проекта «Историческая память». Нужно привести в порядок захоронения и мемориалы до памятной даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Специальная рабочая комиссия будет решать вопросы выделения участков под захоронения, приводить имеющиеся в порядок и решать вопросы их финансирования.

Такая возможность есть — федеральная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», в рамках которой на год выделяют 2,5 млн рублей.

Пока что Саратов в ней не участвует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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