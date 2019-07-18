2019-07-18T13:05:13+03:00
Происшествия

Саратовца арестовали за тонировку

Ему придется отсидеть шесть суток
Дарья Вострикова
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В Саратове вчера, 17 июля, дорожные инспекторы в 16:15 остановили у дома №42/2 по проспекту Строителей «Ладу Калина» под управлением 25-летнего молодого человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, тонировка на стеклах отечественного авто превышала допустимую норму.

Выяснилось, что водитель не раз привлекался за правонарушение, однако повторял это вновь и вновь.

Теперь мужчина проведет шесть дней под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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