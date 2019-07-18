Саратовца арестовали за тонировку
Ему придется отсидеть шесть суток
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В Саратове вчера, 17 июля, дорожные инспекторы в 16:15 остановили у дома №42/2 по проспекту Строителей «Ладу Калина» под управлением 25-летнего молодого человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, тонировка на стеклах отечественного авто превышала допустимую норму.
Выяснилось, что водитель не раз привлекался за правонарушение, однако повторял это вновь и вновь.
Теперь мужчина проведет шесть дней под арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU