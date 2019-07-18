Саратовец украл из арендованных квартир два телевизора

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-18T13:02:30+03:00

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Суд признал 29-летнего саратовца виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2018 году мужчина снимал квартиру на Весенней улице в областном центре. Он унес оттуда телевизор Orion OLT-32002, чем причинил собственнику ущерб на сумму более 7 тыс. рублей.

С 30 на 31 декабря 2018 года мужчина своровал Aiwa 24LE7021 стоимостью более 6 тыс. рублей и подвес для него уже из другого арендованного жилья

Мужчину обязали выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU