2019-07-18T13:02:30+03:00
Происшествия

Саратовец украл из арендованных квартир два телевизора

Ему придется выплатить штраф
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал 29-летнего саратовца виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 2018 году мужчина снимал квартиру на Весенней улице в областном центре. Он унес оттуда телевизор Orion OLT-32002, чем причинил собственнику ущерб на сумму более 7 тыс. рублей.

С 30 на 31 декабря 2018 года мужчина своровал Aiwa 24LE7021 стоимостью более 6 тыс. рублей и подвес для него уже из другого арендованного жилья

Мужчину обязали выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Валерий Радаев посетил завод трамваев в Санкт-Петербурге
Саратовца арестовали за тонировку
В Вольске подростки выносили из домов вещи и попали под суд
Саратовец оставил прохожего без обручального кольца
Жительницу Саратова оштрафовали за фиктивную прописку иностранцев
Должник в Саратове прятал от приставов свой УАЗ Patriot на соседней улице
Под Саратовом школьников защитили от экстремизма в интернете
В магазине Красноармейска появится вход для инвалидов
Саратовские спортсмены взяли серебро и бронзу соревнований по парусному спорту
Благоустройство проспекта Кирова задерживается
В Энгельсе поймали серийного вора велосипедов
Почти шесть футбольных полей мусора вывезли с МСП Пугачева за полгода
Фура без водителя задавила двух человек под Саратовом
Саратовец убил соседа ради 5 тыс. рублей