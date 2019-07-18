Благоустройство проспекта Кирова задерживается

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-18T12:12:41+03:00

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Сегодня, 18 июля, исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта Саратова Сергей Кузнецов рассказал о задержке работ на проспекте Кирова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Кузнецова, теперь вести работы придется с утра и до позднего вечера, чтобы не уйти в зиму.

Депутат гордумы Евгений Чернов поинтересовался причинами задержек.

По словам Кузнецова, это связано с длительным прохождением госэкспертизы. Кроме того, в связи с 44-ФЗ процедура выбора подрядчика изменилась. Он станет известен в начале августа, тогда сразу и начнутся работы.

ИСТОЧНИК KP.RU