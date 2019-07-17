Мария Липчанская: Основной закон – это «живая» Конституция

СЕГОДНЯ 20:47 2019-07-17T20:47:10+03:00

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Мария Липчанская, заведующая кафедрой конституционного права Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор прокомментировала опубликованную сегодня статью спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

- Сегодня ученые-конституционалисты активно обсуждают опубликованную в Парламентской газете статью Председателя Государственной думы РФ ФС, нашего земляка Вячеслава Викторовича Володина.

Разумеется, отметив живыми научно-практическими дискуссиями в декабре 2018 года 25-летний юбилей Конституции РФ, мы – ученые – понимаем, что действующий основной Закон – это «живая Конституция», мощный фактор решения государственных задач, обеспечения безопасности страны, общественного согласия, защиты прав и свобод человека.

Действительно, принятая в 1993 году на всенародном референдуме Конституция Российской Федерации способствовала построению суверенного, правового, демократического, социального государства. Вместе с тем, сейчас стало очевидным наличие существенно новых процессов в развитии российской государственности.

Следует отметить, что поиск оптимального механизма взаимодействия органов власти осуществляется уже несколько лет. Первые знаковые поправки, как отмечается в статье В.В. Володина, были приняты в 2008 г. и касались установления механизма подотчётности правительства РФ нижней палате российского парламента. В 2014 г. изменения затронули судебную систему и порядок формирования верхней палаты парламента РФ.

Разумеется, останавливаться на достигнутом нельзя. Предложения, высказанные Вячеславом Викторовичем относительно усиления роли нижней палаты парламента в процедуре формирования и деятельности Правительства РФ, свидетельствуют об адекватных современным условиям преобразованиях российской Конституции. Они не меняют суть и дух Конституции, не затрагивают права и свободы человека и гражданина, не касаются фундаментальных основ конституционного строя. Их смысл и предназначение – совершенствование системы власти в Российской Федерации, – заявила Мария Липчанская.

ИСТОЧНИК KP.RU